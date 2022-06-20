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السياسية

رئيس الوزراء الكوري يتوجه إلى باريس لطلب الدعم في استضافة إكسبو 2030

Write: 2022-06-20 10:12:54

رئيس الوزراء الكوري يتوجه إلى باريس لطلب الدعم في استضافة إكسبو 2030

Photo : YONHAP News

غادر رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" البلاد متوجها إلى فرنسا أمس الأحد، سعيا للحصول على الدعم الدولي لملف كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030 في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.
وخلال زيارته التي تستغرق خمسة أيام حتى يوم الخميس القادم، سيحضر هان اجتماعات الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس، والتي تشرف على ذلك الحدث. ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء في باريس.
وقد حضر رئيس الوزراء الكوري مأدبة عشاء أمس الأحد تستضيفها الولايات المتحدة، التي تسعى لاستضافة معرض إكسبو المتخصص لعام 2027.
وسيسعى هان للحصول على دعم عالمي لملف كوريا الجنوبية لاستضافة معرض 2030 غدا في اليوم الثاني من اجتماعات الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض.
كما سيحضر تلك الاجتماعات كل من "تشيه تيه وان" رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كيه"، والذي يشغل أيضا منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، وعمدة مدينة بوسان "بارك هيونغ جون".
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