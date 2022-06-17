تخفيض ضريبة الوقود في كوريا بـ37% بدءا من يوليو

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قررت الحكومة الكورية تخفيض ضريبة الوقود بأقصى قدر من الحد الأقصى القانوني البالغ 37 في المائة، بعدما كانت 30 في المائة حاليا، بدءا من شهر يوليو القادم، وسط ارتفاع أسعار الطاقة.وتم اتخاذ هذا القرار أمس الأحد خلال اجتماع طارئ للوزراء المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية. وسوف يؤدي هذا الإجراء إلى تخفيض ضريبة الوقود بمقدار 57 وون لكل لتر من البنزين، و38 وون للتر الديزل.وسوف يستمر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية العام الجاري. وتتوقع الحكومة أن يؤدي هذا القرار إلى تخفيض متوسط تكاليف الوقود الشهرية بمقدار سبعة آلاف وون.ولتوفير المزيد من الإعانات لسائقي الشاحنات الذين يعانون من اضطرابات بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الديزل، قررت الحكومة زيادة مستوى الدعم بمقدار 50 وون، ليصل إلى 1700 لكل لتر بدءا من الشهر القادم.وسوف يستفيد من هذه التخفيضات حوالي 440 ألف سيارة شحن، و20 ألف حافلة، وألفي سفينة شحن. وسوف يستمر العمل بإجراءات دعم الشاحنات حتى سبتمبر القادم.