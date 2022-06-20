كوريا الشمالية تعلن عن أقل من 20 ألف حالة حمى جديدة لليوم الثاني

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ادعت كوريا الشمالية أن عدد حالات الحمى اليومية، التي يشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، قد ظلت في مستوى يقل عن 20 ألفا لليوم الثاني على التوالي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الاثنين إنه تم تأكيد إصابة حوالي 18 ألفا و820 بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الأحد. ونقلا عن مقر الطوارئ الحكومي للوقاية من الوباء، قالت التقرير إن حوالي 21 ألف مريض قد تعافوا خلال نفس الفترة.وقد بلغ عدد حالات الحمى اليومية ذروتها يوم 15 مايو عند حوالي 400 ألف، لكن العدد استمر في الانخفاض ليصل إلى أقل من 20 ألفا لأول مرة أول من أمس، وظل أمس في نفس المستوى لليوم الثاني. ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن وقوع وفيات جديدة أو عدد الوفيات أو معدلها. وجاء آخر تحديث في هذا الصدد يوم الخميس الماضي، عندما قالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة جديدة، مما رفع عدد الوفيات إلى 73، بمعدل وفاة يبلغ 0,002%.وقد زاد عدد حالات الإصابة التراكمية في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل إلى حوالي 4,6 مليون حالة، وتزعم السلطات الكورية الشمالية أن جميعها شفيت ما عدا 31 ألفا. ومع ذلك، يقول الخبراء إن الإحصاءات التي تعلنها كوريا الشمالية تفتقر إلى المصداقية لأن عدد الوفيات منخفض للغاية مقارنة بعدد الحالات المعلنة.