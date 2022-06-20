إزالة القيود على الزيارات الشخصية في دور رعاية المسنين بدءا من اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

ابتداءً من اليوم الاثنين، ستسمح الحكومة الكورية بالكامل بالزيارات الشخصية في دور رعاية المسنين بغض النظر عن حالة التطعيم للزوار.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة تدابير الحجر الصحي للمرافق المعرضة للعدوى، مثل دور رعاية المسنين، ومستشفيات الشيخوخة والمستشفيات النفسية، حيث تشهد كوريا انخفاضا واضحا في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا.وكان يتوجب على الزوار في السابق الحصول على جرعات معززة من الللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أجل إجراء تلك الزيارات الشخصية، ولكن تم الآن رفع جميع القيود، بما في ذلك الحد الأقصى لعدد الزوار.ومع ذلك، سيتوجب على الزائرين إجراء حجوزات مسبقة وتقديم نتائج سلبية لاختبار المستضد السريع أو "بي سي آر".وسوف تقوم الحكومة أيضا بتخفيف القيود المفروضة على الرحلات بواسطة سكان دور الرعاية، بحيث يُسمح لهم بإجراء نزهات أو رحلات ليلية إذا كانوا قد تلقوا جرعات معززة ثانية من لقاحات كورونا، ولكن سيتعين عليهم إجراء اختبارات "بي سي آر" أو اختبارات المستضد السريعة لإثبات خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، قبل العودة إلى تلك الدور.