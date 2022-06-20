الحكومة الكورية تتجه إلى رفع أسعار الكهرباء والغاز

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ألمحت الحكومة الكورية إلى إمكانية رفع أسعار الكهرباء والغاز، لكنها تعهدت بتقليل حجم الزيادة في الأسعار لتخفيف العبء عن الجمهور.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير المالية "تشو كيونغ هو" أمس الأحد خلال اجتماع طارئ للوزارات المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية، حيث قال إن الحكومة ستبذل جهودا قوية لتقليل الارتفاع في معدلات أسعار الكهرباء والغاز، حيث إن تكاليف الطاقة العالمية المرتفعة باستمرار تشكل ضغوطا متزايدة لا يمكن تجنبها إلا من خلال زيادة الأسعار.وقد ألمحت الحكومة إلى تجميد رسوم المنفعة العامة الأخرى مثل أسعار السكك الحديدية ورسوم الطرق السريعة وخدمات البريد ورسوم المياه والصرف الصحي في النصف الثاني من عام 2022. وتشير تلك التصريحات إلى أن الحكومة ستجمد معظم رسوم المنفعة العامة، لكنها يمكن أن ترفع معدلات الكهرباء والغاز.وفي الأسبوع الماضي، طلبت مؤسسة كوريا للكهرباء التي تديرها الدولة، من الحكومة الموافقة على اقتراحها برفع معدلات أسعار الكهرباء بما يصل إلى ثلاثة وون لكل كيلووات خلال الربع الثالث من هذا العام.