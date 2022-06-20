مبيعات سيارات هيون ديه وكيا الصديقة للبيئة تتجاوز 3 ملايين

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شهدت أكبر شركات لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وهي "هيون ديه موتور" و"كيا مووتورز" التابعة لها، زيادة كبيرة في مبيعاتها التراكمية لسياراتها الصديقة للبيئة، لتتجاوز ثلاثة ملايين وحدة بعد 13 عاما من بدء إنتاجها للسيارات الهجينة.ووفقا لبيان صادر عن الشركتين يوم أمس الأحد، باعت "هيون ديه" و"كيا" 393 ألفا و509 سيارة صديقة للبيئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مما رفع من إجمالي مبيعات تلك السيارات إلى 3 ملايين و6414 سيارة.وقد وصلت المبيعات إلى مستوى 3 ملايين بعد 13 عاما من إطلاق أول سيارات صديقة للبيئة في عام 2009، وهي السيارة الهجينة موديل "سوناتا" من "هيون ديه"، والسيارة موديل "كي 5" من "كيا". وتشمل حاليا تشكيلة السيارات الصديقة للبيئة من إنتاج الشركتين مركبات هجينة كهربائية، ومركبات كهربائية، وسيارات خلايا الوقود الكهربائية.ومنذ عام 2009، وصلت مبيعات"هيون ديه" و"كيا" التراكمية على مستوى العالم إلى 93 مليون مركبة حتى شهر مايو، وبلغت نسبة السيارات الصديقة للبيئة منها 3,2% فقط.ومع ذلك، فإن هذه النسبة ظلت تزداد بسرعة في الآونة الأخيرة، بعدما كانت في مستوى واحد في المائة حتى عام 2016.