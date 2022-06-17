كوريا الجنوبية تسجل أقل رقم من إصابات كورونا الجديدة منذ منتصف يناير

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا في مستوى 3 آلاف، بيظل الرقم اليومي أقل من 10 آلاف لـ11 يوما متتالية.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 3 آلاف و538 حالة، منها 96 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ 160 يوما، أي منذ أن تم تسجيل 3 آلاف و94 حالة جديدة يوم الحادي عشر من شهر يناير الماضي.وبهذا ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 18 مليونا و280 ألفا و90 شخصا.وزاد عدد مرضى كورونا ذوى الحالات الحرجة بمقدار شخصين ليبلغ 72 شخصا.وشهد عدد الوفيات زيادة بمقدار 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 24 ألفا و451 حالة وفاة حتى الآن.