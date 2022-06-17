معدلات تأييد الرئيس الكوري يون تظل في مستوى 48%

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ظلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بشأن تنفيذ شؤون الدولة في نفس المستوى دون تغيير كبير، بينما زادت معدلات المعارضة بدرجة قليلة.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من الثالث عشر وحتى السابع عشر من شهر يونيو الجاري على 2529 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون"إلى 48%، دون أي تغيير مقارنة مع الأسبوع الأسبق.أما معدلات معارضته فبلغت 45.4%، بزيادة قدرها 1.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 46.8%، بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما ارتفعت معدلات تأييد الحزب الديمقاراطي المعارض الرئيسي بنسبة 0.2%، لتصل إلى 39.4%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 1.9%.