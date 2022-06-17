كوريا تسعى لاستخدام الطاقة النووية كوسيلة لتحقيق أمن الطاقة وحياد الكربون

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" إن حكومته سوف تستخدم الطاقة النووية كوسيلة لتحقيق أمن الطاقة وحياد الكربون.جاء ذلك خلال حضور "هان" للمنتدى الافتراضي الثالث للاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، والذي عقد اول من أمس السبت، حيث أعرب عن عزم الحكومة الكورية برئاسة الرئيس "يون صوك يول" على تحقيق الهدف الوطني من تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030.وقال "هان" إن كوريا الجنوبية، كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، ستحترم روح اتفاقية باريس للمناخ، وستبذل قصارى جهدها لتحقيق الهدف الوطني الذي وضعته في أواخر العام الماضي لتخفيض غازات الاحتباس الحراري لعام 2030.وأكد أن الحكومة الكورية تقوم بتنفيذ أنواع مختلفة من السياسات المتعلقة بالمناخ، مع الأخذ في الاعتبار أن قضية المناخ ليست قضية اقتصادية فقط بل هي قضية أمن قومي تتعلق بحياة الشعب وسلامته.وأضاف أن حكومة سيول ستوسع نطاق مصادر الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة والهيدروجينية، وأنها ستزيد استثماراتها في تقنيات الطاقة النووية المستقبلة، بما في ذلك التقنية الخاصة بالمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة.