سلاح الجو الكوري الجنوبي يجري تدريبات ضخمة

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وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية الناجم عن استمرار كوريا الشمالية في إطلاق صواريخ باليستية إلى جانب توقعات بإجرائها تجربة نووية سابعة، بدأ سلاح الجو الكوري الجنوبي تدريبات جوية ضخمة اليوم الاثنين، وسوف تستمر خمسة أيام حتى الرابع والعشرين من يونيو.ويشارك في هذه التدريبات المعروفة باسم "النسر الصاعد"، أكثر من 200 جندي و70 طائرة حربية، منها مقاتلات شبح من طراز "إف-35 إيه"، ومقاتلات "إف- 15 كيه" و"إف - 16" و"كيه إف - 16" و"إف إيه - 50" و"إف -4 إي" و"إف-5"، وطائرة تحكم تكتيكي من طراز "كيه إيه-1"، وطائرة تحكم في الطيران من طراز "إي- 737"، وطائرة النقل من طراز "سي إن-235".وتهدف هذه التدريبات إلى تعزيز قدرة سلاح الجو الكوري الجنوبي على الرد السريع على استفزازات العدو الجوية من خلال التحقق من القدرات الهجومية ضد أهداف شديدة الخطورة، حيث تركز التدريبات على تحسين القدرة على كشف وتحديد واعتراض الأهداف، وضرب قوات العدو الرئيسية وأصول الاستفزازات المحتملة.وتشمل التدريبات تطبيق نظام أجهزة تدريبات القتال الجوي، الذي يوفر المعلومات المطلوبة بدقة، ذات الصلة بأوضاع معارك الطيارين في الوقت الفعلي.وقد بدأت تدريبات "النسر الصاعد" لأول مرة عام 2008 كتدريبات جوية مستقلة لسلاح الجو الكوري الجنوبي، وظل يتم إجراؤها مرتين سنويا، ولكن بدأ إجراؤها بشكل مغلق منذ عام 2018 بعد حدوث تقارب في العلاقات بين الكوريتين نتيجة لمشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الشتوية، وعقد القمة بين الكوريتين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها هذه التدريبات بشكل علني منذ 5 سنوات.