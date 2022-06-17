وزارة التوحيد الكورية الجنوبية تقدر نقص الغذاء في كوريا الشمالية بـ800 ألف طن

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قال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "جو جونغ هون" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن الوزارة تقدر نقص الغذاء في كوريا الشمالية بحوالي 800 ألف طن.وأضاف أن كمية هطول الأمطار في كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة أصبحت أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن تكون كوريا الشمالية تعاني من وضع مماثل، وأن يكون الوضع الغذائي في كوريا الشمالية متدهورا بسبب انخفاض استيراد الحبوب الغذائية والمواد الزراعية نتيجة للإغلاق المطول لحدودها، وتعرضها لكوارث طبيعية، بما في ذلك الجفاف.وقال إن الوزارة ستراقب عن كثب الوضع الغذائي في كوريا الشمالية، بالتعاون مع الهيئات المعنية ذات الصلة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا حصاد الحبوب الغذائية في كوريا الشمالية.وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد قدرت أيضا في أواخر شهر مايو الماضي نقص الغذاء في كوريا الشمالية لهذا العام بحوالي 860 ألف طن.