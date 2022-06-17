عازف بيانو كوري شاب يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة فان كليبورن

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فاز عازف البيانو الكوري الجنوبي "إيم يون تشان" البالغ من العمر 18 عاما، بالجائزة الأولى في مسابقة "فان كليبورن" الدولية للبيانو، والتي تعد واحدة من بين أكبر ثلاث مسابقات للموسيقى الكلاسيكية على مستوى العالم، ليكون أصغر عازف بيانو سنا على الإطلاق يفوز بهذه الجائزة.و كان آخر عازف تم استدعاؤه للفوز بالميدالية الذهبية في حفل توزيع جوائز مسابقة "فان كليبورن" الذي انطلق بعزف النشيد الوطني الأوكراني على البيانو، هو العازف الكوري "إيم يون تشان" الذي يبلغ من العمر 18 عاما.ويعد العازف الكوري "إيم" أصغر متسابق سنا في مسابقة هذا العام، وأصغر فائز سنا بالجائزة الأولى في تاريخ المسابقة. كما فاز أيضا بجائزة "أفضل الشعبية" وجائزة "الموسيقى المعاصرة".وقال "إيم" إنه يريد إهداء هذه الجائزة لجميع الفنانين الذين يحترمهم، وأنه سيبذل جهودا أكبر ليكون عازفا أفضل.وكان العازف "إيم" قد تم ذكره منذ بداية المسابقة كمرشح قوي للفوز بالجائزة الأولى بسبب استيعابه المثالي للموسيقى التي تتطلب مستوى عال جدا من التكنيك.وقال عضو لجنة التحكيم "أليسيو ماركس" إن التكنيك الذي أظهره "إيم" في عزف مقطوعات الموسيقار "ليست" في الدورة قبل النهائية من المسابقة كان رائعا للغاية، وأنه كان الأول من بين جميع المتسابقين، مؤكدا على أن لديه طاقة كامنة لا حدود لها في تحسين أدائه.وقال العازف الكوري "إيم" إنه لم يتهم بالفوز بجائزة في المسابقة، وأعرب عن سعادته بأنه سيتمكن من عزف المزيد من الموسيقى بعد انتهاء المسابقة.ومن ناحية أخرى، فازت العازفة الروسية "أنا كينيشينيه" والعازف الأوكراني "دميترو تشوني" بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.