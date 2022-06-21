وزير العدل يلمح إلى إجراء تعديلات ضخمة في مناصب النيابة العامة

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ألمح وزير العدل الكوري "هان دونغ هون" إلى نيته إجراء تعديلات ضخمة في مناصب أعضاء النيابة العامة.وفي اجتماع مع الصحفيين أمس الاثنين، قال "هان" إنه بالنظر إلى أن وزير العدل قد تغيّر كما أنه من المقرر استبدال المدعي العام، فإنه ينبغي إجراء تعديلات واسعة النطاق، موضحا أن ذلك سيحدث قريبا. وعندما سُئل عن معايير ذلك التغيير الوظيفي، قال إن أولئك الذين لديهم "رغبة في الإنصاف" يجب أن يحصلوا على وظائف "مناسبة"، دون أن يوضح ما يعنيه بكلمة "الإنصاف".ومن المتوقع أن تناقش لجنة شؤون الموظفين التابعة للنيابة العامة تفاصيل ومبادئ وأهداف التعديلات المتوقعة خلال اجتماع من المقرر عقده اليوم الثلاثاء.وكان "هان"، الذي يُعتبر على نطاق واسع أقرب مساعد للمدعي العام الذي تحول إلى رئيس، "يون صوك يول"، قد استبدل العديد من كبار المدعين منذ توليه منصبه الشهر الماضي، وأثارت تصرفات "هان" شكوكا بأنها تمثل الجهود التي يبذلها هو والرئيس "يون" من أجل عرقلة مجموعة من إجراءات الإصلاح القضائي التي سعت إلى تنفيذها حكومة "مون جيه إين" السابقة.