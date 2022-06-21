السفير الصيني يؤكد على فرص العلاقات بين سيول وبكين

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أكد السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية على ضرورة التعاون بين سيول وبكين، ووصف إطلاق الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية بأنه فرصة.وأدلى السفير الصيني لدى سيول "شينغ هايمينغ" بهذا التصريح في كلمة ألقاها أمس الاثنين بمناسبة نشر كتاب مصور في الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وقال شينغ، الذي وصف البلدين الجارين بأنهما "مجتمع مرتبط بالمصير والمصالح والمسؤولية"، إنه يجب ألا تتخذ العلاقات الثنائية نهج الحرب الباردة. وفي إشارة إلى انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول"، وأيضا قرب انطلاق المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، قال السفير شينغ إن البلدين سيدخلان مرحلة جديدة في تطوير علاقاتهما وأن لديهما فرصا جديدة.وأشار شينغ إلى أن الصين تخطط للتأكيد على الاتصالات الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية، وتعميق المعاملة بالمثل والتعايش، وتوقع أن تتعزز العلاقات نوعيا من خلال تنمية مستقرة وطويلة الأجل.وأضاف أنه بدلا من إنكار وجود قضايا سابقة بين سيول وبكين، يجب على البلدين التركيز بدلا من ذلك على تطوير العلاقات بينهما على مدى الثلاثين عاما القادمة.