إيران تمنح كوريا الجنوبية الوقت لحل مشكلة الأموال المجمدة

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قالت الحكومة الإيرانية إنها ستمنح الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية الوقت لحل قضية الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية بسبب العقوبات الأمريكية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" في مؤتمر صحفي دوري أمس الاثنين إن طهران ستنتظر وترى الإجراءات العملية التي سوف تتخذها حكومة الرئيس "يون صوك يول" فيما يتعلق بقضية الأموال المجمدة. وأضاف أن حكومة كوريا الجنوبية الجديدة وعدت بسداد الديون التي تدين بها لإيران، لكن بلاده لم ترَ حتى الآن أي خطوات فعّالة تجاه حل هذه القضية.وكانت كوريا قد احتجزت حوالي 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في بنوكها بعدما انسحب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي الإيراني متعدد الأطراف في عام 2018.