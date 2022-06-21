كوريا الشمالية تبلغ عن أقل من 20 ألف حالة حمى جديدة لليوم الثالث

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ادعت كوريا الشمالية أن عدد حالات الحمى اليومية، المشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، قد ظلت في مستوى يقل عن 20 ألفا لليوم الثالث على التوالي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تأكيد حوالي 17 ألفا و250 إصابة بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الاثنين، على مستوى البلاد.ونقلاً عن مقر الطوارئ الحكومي الخاص بمكافحة الوباء، قال التقرير إن حوالي 19 ألف مريض قد تعافوا خلال نفس الفترة.ولم تذكر كوريا الشمالية حدوث وفيات جديدة أو عدد الوفيات أو معدلها. وكان آخر تحديث في هذا الشأن يوم الخميس الماضي، عندما قالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة جديدة، مما رفع من عدد الوفيات إلى 73، وبلغ معدل الوفيات 0,002%.وقد زاد عدد الإصابات التراكمي بالحمى في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل إلى حوالي 4,6 مليون حالة، وتزعم السلطات الكورية الشمالية أن كل المصابين قد تعافوا تماما، ما عدا 29 ألفا.وحسب التصريحات الرسمية الكورية الشمالية، بلغ عدد حالات الحمى اليومية الجديدة ذروته يوم 15 مايو عند حوالي 400 ألف، لكنه استمر بعد ذلك في الانخفاض ليقل عن 20 ألفا لأول مرة يوم الأحد الماضي، وظل في هذا المستوى لثلاثة أيام متتالية.