الحزب المعارض يقترح تعليق العضوية 6 أشهر في قضية التعليقات الجنسية

Photo : YONHAP News

اقترحت لجنة الأخلاقيات في الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي تعليق عضوية النائب "تشيه كانغ أوك" لمدة ستة أشهر بعد أن أدلى بتعليقات غير لائقة جنسياً.وأعلن النائب "كيم هوي جيه" عضو لجنة الأخلاقيات، عن هذه العقوبة المشددة أمس الاثنين بعد اجتماع عام للجنة.ويُتهم "تشيه" بإبداء تعليقات غير لائقة خلال اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولي الحزب عُقد يوم 2 مايو الماضي، باستخدام تعبير يستعمل للإشارة إلى الاستمناء.وقال كيم إن لجنة الأخلاقيات اقترحت هذه العقوبة الثقيلة بالنظر إلى أن "تشيه" أدلى بتصريحات غير لائقة خلال اجتماع عبر الإنترنت بحضور بعض المساعدات. وأضاف "كيم" أن "تشيه" تسبب في حدوث ألم نفسي لتلك السيدات خلال إدلائه بتعليقاته.وقد حضر النائب "تشيه" جلسة لجنة الأخلاقيات ونفى هذه الادعاءات.وسوف تتلقى لجنة القيادة المؤقتة للحزب تقريرا عن قرار لجنة الأخلاقيات غدا الأربعاء، ثم تتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن.