البنك المركزي الكوري يتوقع تجاوز التضخم هذا العام لمستوى 4,7%

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قال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن التضخم يمكن أن يتجاوز مستوى 4,7% هذا العام. وأوضح التقرير أنه في ضوء زيادة أسعار النفط العالمية وغيرها من التطورات مؤخرا، فمن المرجح أن يتجاوز نمو الأسعار في كوريا هذا العام توقعاته السابق البالغة 4,5%.وكان البنك المركزي الكوري قد رفع في الشهر الماضي توقعاته للتضخم لهذا العام من 3,1% إلى 4,5%. وأضاف تقرير البنك المركزي أن اتجاه نمو الأسعار في النصف الأول من هذا العام يشبه إلى حد كبير الفترة المماثلة من عام 2008، عندما بلغ معدل التضخم السنوي 4,7%. وأشار إلى أنه في عام 2008، تباطأ نمو الأسعار في النصف الثاني من العام بسبب الأزمة المالية العالمية، ولكن من المتوقع أن يستمر التضخم في النصف الثاني من العام الجاري.وأوضح البنك المركزي أنه لا يمكن استبعاد إمكانية التضخم الذي يتجاوز 4,7% هذا العام.وجاءت هذه التوقعات القاتمة بعد أسبوع من رفع وزارة المالية والاقتصاد توقعاتها للتضخم لعام 2022 بشكل حاد، إلى 4,7%.