3,4% انخفاضا في قيمة الصادرات الكورية في أول 20 يوما من يونيو

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انخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوما من شهر يونيو الجاري بسبب انخفاض عدد أيام العمل.ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الخارجية 31,3 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بانخفاض 3,4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. لكن متوسط قيمة الصادرات اليومية ارتفع بنسبة 11 في المائة، رغم انخفاض متوسط عدد أيام العمل بمقدار يومين مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 13,5 يوم.وأوضحت هيئة الجمارك أن شحنات أشباه الموصلات نمت بنسبة 1,9%، ونمت قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنسبة 88,3%، في حين تراجعت صادرات السيارات بنسبة 23,5%، وقطع غيارها بنسبة 14,7%.وانخفضت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 6,8%، وللولايات المتحدة بنسبة 2,1%، في حين قفزت قيمة الصادرات الكورية إلى سنغافوره بنسبة 54,9%.ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الواردات الكورية بنسبة 21,1%، لتصل إلى 38,9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، لتحقق كوريا الجنوبية عجزا تجاريا يبلغ 7 مليارات و640 مليون دولار.