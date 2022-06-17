أغنية يت تو كوم لبي تي إس تحتل المركز الأول في جدول بيلبورد الدولي

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احتلت فرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية قمة الجدول الدولي لتصنيفات بيلبورد الأمريكية بأغنيتها الجديدة "يت تو كوم".ووفقا لبيلبورد أمس في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، احتلت الأغنية المركز الأول في الجدول الدولي، الذي يتم تصنيفه اعتمادا على إجمالي عدد مرات التحميل والمبيعات في حوالي 200 دولة حول العالم.وقد ظلت الفرقة الكورية تسجل نتائج جيدة بثبات في هذا الجدول الذي تم إطلاقه منذ شهر سبتمبر من عام 2020، حيث وصلت إلى قمته بأغنيتها "ديناميت"، ثم بأغانيها "لايف غوز أون" و"باتر" و"بيرميشن تو دانس" و"ماي يونيفرس".من ناحية أخرى، يسجل ألبوم "بروف" للفرقة، الذي يلخص جميع أنشطتها على مدار 9 أعوام، نتائج ممتازة في جدول اوريكون الياباني.ووفقا للجدول الياباني، تم بيع حوالي514 ألف نسخة من الألبوم خلال أسبوع واحد، من يوم 13 إلى 19 من هذا الشهر، ليحتل المركز الأول من حيث المبيعات الأسبوعية.وأوضح اوريكون أن مبيعات الأسبوع الأول من ألبوم "بروف" تمثل رقما قياسيا في مجال المبيعات الأسبوعية لهذا العام.علاوة على ذلك، تربع الألبوم على قمة جداول الأغاني الشعبية في العديد من الدول بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا وهولندا وفنلندا ونيوزيلندا وسويسرا.