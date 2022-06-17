إجراءات حكومية لتخفيف ضرائب بيع العقارات

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صرح "تشو كيونغ هو" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بأن الحكومة ستعفي المؤجرين الذين يتطوعون برفع رسوم الإيجار بنسبة تقل عن 5%، من ضريبة الأرباح التي يتم فرضها على من يمتلك منزلا واحدا، وشرط الإقامة لمدة عامين للحصول على خصم خاص للحيازة طويلة الأجل.جاء ذلك في أول اجتماع للوزراء ذوي الصلة بشؤون العقارات في حكومة الرئيس "يون صوك يول"، عقد اليوم في مجمع سيول للمكاتب الحكومية، حيث أعلن "تشو" عن خطة لجلب الاستقرار إلى سوق العقارات.وقال الوزير "تشو" إن الحكومة ستقدم دعما للمستأجرين العاديين الذين انتهت صلاحية عقود التجديد الخاصة بهم من خلال توسيع حدود القروض لاستئجار منازل، مع مراعاة حجم الارتفاع في الإيجارات خلال السنوات الأربع الماضية.وأوضح أن الحكومة سوف تزيد من نسبة خصم ضريبة رسوم الاستئجار الشهرية من أجل تخفيف الأعباء عن المستأجرين، كما ستزيد الحد الأقصى لخصم الدخل بشأن تسديد مبالغ القروض الخاصة للاستئجار، من 3 ملايين وون إلى 4 ملايين وون سنويا.