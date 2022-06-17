سيول وواشنطن تبحثان تعزيز العقوبات الفردية على كوريا الشمالية

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تجري الحكومتان الكورية الجنوبية والأمريكية مناقشات حاليا بشأن سبل تطبيق عقوبات فردية على كوريا الشمالية، بحيث تملأ تلك العقوبات الثغرات الموجودة في عقوبات مجلس الأمن الدولي.وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أن العقوبات الفردية لها ثلاثة أنواع من الفوائد، وهي التأثير الرمزي، ورفع مستوى الوعي بالعقوبات، وتعزيز التعاون الدولي بشكل عملي.لكن المسؤول لم يكشف عن المحتويات التفصيلية للعقوبات الفردية على كوريا الشمالية، والتي نوقشت في المباحثات الأخيرة بين وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" ونظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن".وكان الوزيران بارك وبلينكن قد حذرا في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما يوم 13 من هذا الشهر في العاصمة الأمريكية واشنطن، من أن كوريا الشمالية سوف تواجه ردا سريعا وحاسما في حالة مضيها قدما نحو إجراء تجربة نووية، وأوضحا أنهما ناقشا سبل عملية لمنع حدوث ثغرات في تنفيذ العقوبات القائمة، بالإضافة إلى سبل تعزيزها.