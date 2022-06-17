وزير خارجية كوريا يحضر مباحثات وزراء خارجية مجموعة الـ20

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قبل وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" دعوة وجهتها إليه الحكومة الإندونيسية لحضور مباحثات وزراء خارجية مجموعة الـ20 التي ستعقد في "بالي" يومي 7 و8 من شهر يوليو القادم.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن الوزير بارك قبل الدعوة في أول اتصال هاتفي يجريه مع نظيره الإندونيسي "ريتنو مارسودي" أمس الاثنين منذ تولي بارك منصبه.الجدير بالذكر أن مجموعة الـ20 عبارة عن هيئة دولية خاصة لمناقشة الاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي وتضم في عضويتها الدول الكبرى العشرين، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين.وتبادل الوزيران الكوري والإندونيسي خلال المباحثات الهاتفية الآراء حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، واتفقا على السعي لتحقيق المزيد من التطور في علاقات البلدين بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام القادم.كما أوضحت الوزارة أن الجانبين ناقشا ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك التعاون في الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ وبناء سلاسل إمدادات مستقرة، مع بروز أهمية الأمن الاقتصادي في ظل التغييرات الدولية السريعة.