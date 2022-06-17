النيابة العامة تحظر مغادرة بعض المطورين السابقين للعملة الافتراضية تيرا

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أصدر فريق التحقيقات المشترك المسؤول عن الجرائم المالية، والتابع لمكتب النيابة العامة في جنوب سيول، أمرا بمنع بعض الموظفين السابقين في شركة "تيرا فورم لابس" للعملات الافتراضية، من مغادرة البلاد، حيث تجري النيابة حاليا تحقيقات في أسباب الانخفاض الكبير والسريع في العملتين الافتراضتين "تيرا" و"لونا".ومن بين الذين ينبطق عليهم قرار المنع من السفر مطور شارك في جميع مشروعات الشركة لمدة سنة، وكان مسؤولا عن تصميم وتطوير المشروعات الرئيسية، وعمل في شركة تابعة لتيرا.وقالت مصادر مطلعة إن التحقيقات بشأن رئيس شركة تيرا "كوان دو هيونغ" لم تحرز أي تقدم.ومن المعروف أنه يقيم حاليا في سنغافوره التي تتخذها الشركة مقرا لها.وادعى المطور السابق أن "كوان" يسعى حاليا للحصول على جنسية سنغافوره، وهو ما يتطلب أن يكون قد مارس أعمالا حققت ما يصل إلى حوالي 40 مليون دولار في المتوسط سنويا خلال السنوات الثلاث السابقة، واستثمار حوالي مليوني دولار، إلى جانب الإقامة هناك لمدة عامين على الأقل، وهو ما قد قد قام به "كوان" بالفعل حسب المطور الممنوع من السفر.