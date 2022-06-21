إطلاق صاروخ الفضاء نوري في الساعة 4 مساء

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تم إطلاق صاروخ الفضاء "نوري" المحلي الصنع بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حيث أُطلق الصاروخ من مركز "نارو" الفضائي في "جوهيونغ" بمقاطعة "جولا" الجنوبية في الساعة 4 عصرا.وقد تم تأكيد موعد الإطلاق خلال اجتماع لجنة إدارة الإطلاق برئاسة النائب الأول لوزير العلوم "أوه تيه-سيوغ" والذي عُقد في الساعة 2 ظهرا، حيث راجع الاجتماع العوامل المختلفة مثل الاستعدادات التقنية والطقس واحتمال التصادم بالأجسام الفضائية الأخرى.وتم تحميل الصاروخ بالوقود والمواد المؤكسدة في حوالي الساعة 3 عصرا.ووفقا لنائب وزير العلوم "أوه"، فإن أول اتصال مع القمر الصناعي للتحقق من الأداء سيحدث بعد 42 دقيقة من الإقلاع، ويمكن التأكد من أنه يعمل على نحو صحيح بعد 18 ساعة من الإطلاق، أي في حوالي الساعة 10 صباح غدٍ الأربعاء.ويأتي إطلاق اليوم بعد إلغاء عملية الإطلاق في الأسبوع الماضي بسبب خلل فني وقع في اللحظات الأخيرة قبل الإطلاق.