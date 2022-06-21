كوريا تنجح في إطلاق الصاروخ نوري الفضائي

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نجحت كوريا الجنوبية في إطلاق صاروخها الفضائي المحلي الصنع "نوري" إلى الفضاء الخارجي، بعد أشهر من محاولتها الأولى الفاشلة.وأكد وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "لي جونغ هو" اليوم الثلاثاء نجاح إطلاق الصاروخ "نوري" ووصول القمر الصناعي إلى المدار المستهدف.وقد تم إطلاق الصاروخ من مركز "نارو" الفضائي في "كو هُنغ" بمقاطعة جنوب "جولا" في الساعة 4 من بعد ظهر اليوم.وتم إعلان نتائج عملية الإطلاق في مؤتمر صحفي عُقد في الساعة 5:10 مساء، حيث وصف الوزير "لي" عملية الإطلاق بأنها "لحظة بارزة" في تاريخ كوريا بأكمله، وقال إن العلوم والتكنولوجيا الكورية حققت قفزة كبرى إلى الأمام.ووفقا للوزارة، نجح القمر الصناعي الذي كان يحمله الصاروخ "نوري" في الاتصال بمحطة أبحاث الملك "سيجونغ" في القارة القطبية الجنوبية بعد حوالي 40 دقيقة من انفصاله. وسوف يتم التأكد نهائيا من عمله بشكل صحيح بعد 18 ساعة من الإطلاق، أي في حوالي الساعة 10 من صباح الغد الأربعاء.وإذا تم التأكد من نجاح العملية بأكملها، ستكون كوريا الجنوبية هي الدولة السابعة على مستوى العالم التي تطلق قمرا صناعيا بتقنيات مطورة محليا.وقد سعت كوريا الجنوبية إلى إطلاق الصاروخ في أكتوبر الماضي، ونجحت في إيصال الصاروخ إلى الارتفاع المستهدف البالغ 700 كيلومتر، لكنها فشلت في وضع القمر الصناعي في المدار، حيث احترق محرك المرحلة الثالثة في وقت أبكر مما كان متوقعا.وتم تحديد موعد المحاولة الثانية للإطلاق يوم الخميس الماضي، ولكن تم تأجيل الإطلاق قبل يوم واحد من موعده المقرر بسبب خلل فني.