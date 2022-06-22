كوريا تعلن عن اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القرود

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود، وسط المخاوف العالمية من أن ذلك الفيروس قد يصبح الوباء التالي بعد فيروس كورونا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنها تلقت تقارير في اليوم السابق من شخصين يُشتبه في أنهما أصيبا بفيروس جدري القرود، وأنها تجري حاليا الاختبارات ذات الصلة في هذه الحالات المشتبه بها.وتم نقل أحدهما دون الكشف عن هويته، إلى جناح العزل في مركز إنتشون الطبي في حوالي الساعة 9:40 من مساء أمس الثلاثاء لإجراء الاختبارات الطبية، وفقا لمستشفى إنتشون.وقد ظهرت على المصاب أعراض في أثناء دخول البلاد عبر مطار إنتشون الدولي.وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت كوريا الجنوبية جدري القرود كمرض من الفئة الثانية، مما يجعل الفيروس يخضع للإبلاغ الإلزامي والحجر الصحي. ومنذ أن تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود يوم 7 مايو، أعلنت 42 دولة عن حوالي 2100 إصابة حتى يوم 15 يونيو.