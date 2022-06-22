كيم جونغ أون يعقد اجتماعا للجنة العسكرية لمناقشة سياسات الدفاع الرئيسية

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عقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اجتماعا للجنة العسكرية المركزية في حزب العمال الحاكم، حيث تمت مناقشة سياسات الدفاع الرئيسية وسط تكهنات بأن بيونغ يانغ سوف تجري قريبا اختبارا نوويا.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن الاجتماع الموسع للجنة عقد برئاسة كيم في اليوم السابق، وكان الهدف منه هو مراجعة سياسات الدفاع الوطنية بشكل شامل في النصف الأول من هذا العام، وتأكيد المشروعات المعلقة ذات الصلة بشؤون الدفاع الوطني.وأضاف التقرير أن القضايا ذات الصلة بالتمسك الشامل للمواقف العسكرية للحزب وسياسات الدفاع الكبرى، وكذلك تعيين المهام الاستراتيجية والتكتيكية البارزة التي تواجه القوات المسلحة الكورية الشمالية، كانت أيضا ضمن جدول أعمال الاجتماع.وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف خارجية من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية، ستكون الأولى من نوعها منذ خمس سنوات، بعد إطلاقها سلسلة من الصواريخ الباليستية منذ بداية هذا العام.