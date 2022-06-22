لجنة الأخلاقيات في الحزب الحاكم تبحث قضية الخدمات الجنسية لرئيس الحزب

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يخطط حزب "قوة الشعب" الحاكم لمراجعة الإجراءات التأديبية المحتملة ضد رئيسه "لي جون صوك"، اليوم الأربعاء، بسبب الادعاءات بأن "لي" البالغ من العمر 37 عاما، قد حصل على خدمات جنسية.ومن المقرر أن تعقد لجنة الأخلاقيات في الحزب اجتماعا في الساعة 7 من مساء اليوم للتداول حول ما إذا كان "لي" قد انتهك واجبه للحفاظ على المعايير المطلوبة كقائد للحزب. وخلال الاجتماع، ستقوم اللجنة بمراجعة المستندات المقدمة من قبل "لي" لشرح هذه القضية، والتحقق من الوقائع خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع المسؤول عن الشؤون السياسية في الحزب "كيم تشول غُن".وكانت قناة على يوتيوب قد زعمت أن أحد رجال الأعمال قدم خدمات جنسية لرئيس الحزب في عام 2013، وأنه سعى إلى تدمير الأدلة ذات الصلة بمساعدة من المسؤول عن الشؤون السياسية "كيم"، من خلال ترتيب تعهد استثماري بمبلغ 700 مليون وون في شركة رجل الأعمال. وادعت قناة يوتيوب أن "لي" سعى آنذاك إلى استخدام نفوذه كمساعد للرئيسة السابقة "بارك كون هيه".وفي حين أنه من المتوقع أن يكون أي قرار تأديبي ضد "لي" بمثابة ضربة خطيرة لمستقبله المهني، فإن البعض يتوقع أن يتجنب الحزب اتخاذ أي قرار في هذا الشأن نظرا لتأثيره السلبي على الحزب ككل.