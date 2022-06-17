أول حالات إصابة بجدري القرود في كوريا لدى كوري وأجنبي

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صرحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بأن أول حالتين يشتبه في أنهما إصابات بفيروس جدري القرود في البلاد تشمل مواطنا كوريا جنوبيا وأجنبيا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن شخصا أجنبيا وصل إلى كوريا الجنوبية يوم الاثنين تم تحويله إلى مستشفى مخصص لهذا المرض في بوسان أمس الثلاثاء، بعدما بدأ في إظهار أعراض تشمل التهاب الحلق وتورم الغدد الليمفاوية وفقاقيع جلدية.ومن جانبه أعلن مستشفى بوسان أنه هذا الشخص يشتبه في إصابته بالفيروس في الساعة 4 من مساء أمس الثلاثاء، وقال إن علاج المريض يتم في جناح الحجر الصحي. وأضافت السلطات الصحية أن الحالة الثانية المشتبه بها هي لمواطن كوري وصل من ألمانيا في الساعة 4 من مساء أمس الثلاثاء، حيث أظهر أعراضا تشمل صداعا وحمى معتدلة، والتهابا في الحلق، وبعض الآفات الجلدية، عند وصوله إلى كوريا.وقد أبلغ المريض طوعا مركز مكافحة الأمراض بهذه الأعراض وتم نقله إلى مركز إنتشون الطبي بعد فترة قصيرة من الحجر الصحي في المطار. وسوف تبحث السلطات ما إذا كان قد تم إجراء أي اتصال بين المصابيْن مع السكان المحليين، خاصة الأجنبي، الذي ذهب إلى المستشفى بعد يوم واحد من وصوله.