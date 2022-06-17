بدء عرض فيلم قرار بالفراق في كوريا نهاية هذا الشهر

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تم الكشف عن فيلم "قرار بالفراق" للمخرج الكوري "بارك تشان اوك" الذي فاز بجائزة أفضل مخرج عن هذا الفيلم في مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا العام، أمام وسائل الإعلام لأول مرة قبل بدء عرضه رسميا في كوريا في نهاية هذا الشهر.وأوضح المخرج بارك أنه سعى بهذا الفيلم إلى استعراض قصة غير مثيرة خلافا لأفلامه السابقة مثل "الصبي العجوز" و"الآنسة كوم جا اللطيفة".وقال إنه يحب البدء بقصة واقعية جدا ثم تطويرها بدلا من تقديم قصة خيالية، ومن هذا المنطلق، يتحدث الفيلم عن المحقق الماهر "هيه جون" الذي يتميز بدقته لدرجة أن ثوبه العلوي ذو 12 جيبا، والذي يجد سعادته من خلال إجراء التحقيقات في جرائم القتل، ومن ثم فإنه يظل يشك في المتهمة بجريمة القتل "سوريه" حتى النهاية رغم أنه يشعر بالحب نحوها.وقالت بطلة الفيلم الممثلة الصينية "تانغ واي" إنها لم تلعب من قبل دورا مثل دور "سوريه"، موضحة أن هذا الدور لا يقدم النموذج الشائع للأنثى القاتلة.ورغم أن الفيلم لا يحتوي على مشاهد مثيرة لدرجة أنه يمكن لمن يتجاوز عمره خمسة عشر عاما مشاهدته، إلا أن نهايته القوية وروح الدعابة الفريدة فيه تعبران عن شخصية المخرج بارك بقوة.وقال الممثل "بارك هيه إيل" الذي لعب دور بطل الفيلم إنه سيكون من الممتع مشاهدة الفيلم بحذر ومتابعته بدقة.