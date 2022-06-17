الرئيس الكوري يؤكد على ضرورة تعزيز الحجر الصحي لفيروس جدري القرود

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أمر الرئيس الكوري "يون صوك يول" بتعزيز الرقابة على إجراءات الحجر الصحي لفيروس جدري القرود على الوافدين إلى كوريا من الخارج، والمسارعة بإدخال علاجات خاصة بالفيروس، بعد أن تم اكتشاف إصابة اثنين من القادمين من الخارج بأعراض يشتبه بأنها "جدري القرود".وقال مسؤول في المكتب الرئاسي اليوم إن الرئيس يون أمر للسلطات الصحية بتعزيز الرقابة على الحجر الصحي للقادمين من الخارج في المطارات وغيرها من المنافذ، وإجراء مراقبة دقيقة لاحتمال وجود حالات إصابة إضافية في البلاد.وأضاف أن الرئيس طلب اتخاذ أتم الاستعداد لتوريد اللقاحات والعلاجات ذات الصلة المتوفرة حاليا إلى الجهات الطبية بسرعة، وشراء اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس جدري القرود من الجيل الثالث .وكانت السلطات الصحية الكورية قد صرحت بأنه تم الإبلاغ عن أول حالتين يشتبه في إصابتهما بالفيروس، وهما لمواطن كوري وآخر أجنبي، وأنها تجري فحوصا عليهما حاليا.