نجاح القمر الاصطناعي الكوري في إجراء اتصالات ثنائية الاتجاه

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تمكن القمر الاصطناعي الذي وضعه الصاروخ الفضائي الكوري "نوري" في مداره أمس، من إجراء اتصالات ثنائية الاتجاه اليوم لأول مرة، مع المحطة الأرضية في معهد أبحاث الطيران والفضاء بمدينة "ديغو"، حيث تم التأكد من تشغيل كل وظائفه على نحو طبيعي من خلال تحليل البيانات ذات الصلة.وقد تم إجراء الاتصالات بين القمر الاصطناعي والمعهد الكوري في حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم، بينما تم في الأمس تلقي إشارات صادرة من القمر فقط.وصرحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنه تمت مزامنة توقيت القمر الاصطناعي مع توقيت المحطة الأرضية، وتفعيل جهاز تحديد المواضع الأرضية "جي بي إس" المركب في القمر الاصطناعي.كما أوضحت أنها تأكدت من خلال تحليل البيانات المتاحة بواسطة الاتصالات من أن حالة القمر الاصطناعي طبيعية وأن كل وظائفه تعمل كما هو متوقع.الجدير بالذكر أن القمر الاصطناعي الكوري يحمل بطاريات حرارية، وجهازا للتحكم في الوضعيات، وهوائيات، وغيرها من الأجهزة والمعدات التي تم تطويرها باستخدام تقنيات محلية.ومن المتوقع أن يتحقق القمر الاصطناعي من تشغيل هذه الأجهزة بشكل صحيح في البيئة الفضائية، وأن يقوم بمهامه الرئيسية بعد تجاوز فترة التشغيل الأولية البالغة شهرا واحدا.