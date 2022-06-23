رئيس الوزراء الكوري يدعو لإجراء دراسات وبائية شاملة لمنع انتشار جدري القرود

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أصدر رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" تعليمات للسلطات الصحية بإجراء مسوحات وبائية سريعة وشاملة لاحتواء انتشار عدوى جدري القرود.وبعد تأكيد أول حالة إصابة بالفيروس في كوريا أمس الأربعاء، طلب "هان" من السلطات الصحية بذل كل ما في وسعها لعلاج المريض، كما طلب من المسؤولين أن يتتبعوا بسرعة وبدقة تحركات المريض والمخالطين له لوقف انتشار العدوى.ودعا رئيس الوزراء الوكالات ذات الصلة والحكومات المحلية إلى ضمان إمكانية تفعيل أنظمة الاستجابة للأمراض المعدية على الفور إذا ظهرت حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرود.وشدد "هان" على ضرورة قيام السلطات بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالحجر الصحي بسرعة وشفافية لتهدئة القلق الشعبي بشأن الانتشار المحتمل للفيروس.وبعد تأكيد الحالة الأولى في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، رفعت السلطات الصحية الكورية مستوى التحذير من الأمراض المعدية بشأن جدري القرود من مستوى "الانتباه" إلى "الحذر".