كوريا تؤيد إنشاء صندوق عالمي للاستجابة للأوبئة

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أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوري عن دعمه لتأسيس صندوق عالمي يهدف إلى تحسين الاستجابة للأوبئة في المستقبل.ووفقا لوزارة المالية والاقتصاد أمس الأربعاء، أصدر وزير المالية "تشو كيونغ هو" هذا الموقف خلال اجتماع عُقد عبر الفيديو أول من أمس الثلاثاء لوزراء المالية والصحة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.وقالت الوزارة إن "تشو" أعرب عن دعمه للتأسيس والتشغيل الفوري لصندوق الأوبئة العالمي، المسمى بـ "صندوق الوساطة المالية"، وسط المخاوف من عودة تفشي جائحة كورونا، وقال إن كوريا ستدرس السبل المناسبة للمساهمة في الصندوق.وكان البنك الدولي قد أعلن خلال الاجتماع عن خطة لتأسيس الصندوق بحلول الخريف، بحيث يتم إنشاؤه من خلال تبرعات من البلدان والمنظمات الخاصة، واستخدامه في مشروعات الاستجابة للأوبئة بواسطة منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي.وقالت الوزارة إنها سوف تستمر في مراقبة تطور المناقشات المتعلقة بصندوق الأوبئة بعد الاجتماع ودراسة سبل الاستجابة الملائمة.