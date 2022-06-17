الرئيس الكوري يتعهد بتقديم الدعم الكامل لصناعة الطاقة النووية

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تعهد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بإعادة بناء صناعة الطاقة النووية في كوريا ودعم توسعها في الخارج.وأدلى "يون" بهذه التصريحات خلال زيارة إلى شركة "دوسان إنربليتي"، وهي أكبر شركة كورية لصناعة الطاقة النووية، في مدينة "تشانغ وان" بجنوب شرق البلاد، أمس الأربعاء.وفي إشارة إلى أن محطات الطاقة النووية في كوريا الجنوبية معروفة عالميا بتقنياتها المتميزة واستقرارها، قال الرئيس إن القدرة التنافسية الكورية التي لا مثيل لها في السوق العالمية تكمن في القدرة على بناء محطات للطاقة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المطلوبة.وأضاف أن باب تصدير محطات الطاقة النووية مفتوح على مصراعيه، حيث تعترف دول مثل السعودية والتشيك وبولندا والولايات المتحدة بالطاقة النووية كمصدر رئيسي للطاقة في سياق السعي إلى الحياد الكربوني.وأكد "يون" أن حكومته ستلغي سياسة الإزالة النووية التي سعت إليها حكومة سلفه "مون جيه إين"، وسوف تستأنف بناء مفاعلين نوويين كانا قد تم تعليقهما في ظل حكومة "مون".كما تعهد "يون" بتقديم دعم فعال لقطاع الطاقة النووية لسرعة وضعها على المسار الصحيح وبث حياة جديدة في المصانع الواقعة في "تشانغ وان"، وهي قلب منظومة الطاقة النووية في كوريا.