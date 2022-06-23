لجنة الأخلاقيات بالحزب الحاكم تؤجل قرارها بشأن الإجراءات التأديبية لرئيس الحزب

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قررت لجنة الأخلاقيات في حزب قوة الشعب الحاكم تأجيل قرارها بشأن الإجراءات التأديبية المحتملة ضد رئيس الحزب "لي جون صوك"، بسبب مزاعم محاولته إتلاف الأدلة المتعلقة بقضية الرشوة الجنسية.وأعلن رئيس اللجنة "لي يانغ هي" عن القرار بعد اجتماع مطول استمر 5 ساعات أمس الأربعاء في مقر البرلمان.وقال "لي" للصحفيين إن اللجنة قررت بالإجماع مراجعة القضية وتحديد ما إذا كانت ستسعى لاتخاذ إجراء تأديبي يوم 7 يوليو، بعد الاستماع إلى توضيح رئيس الحزب لما يتعلق بالجرائم المزعومة.وأضاف رئيس لجنة الأخلاقيات أن اللجنة طلبت من رئيس الحزب حضور الجلسة المقررة، في حين لم يُطلب منه حضور جلسة الأمس.ومن ناحية أخرى، قررت اللجنة الشروع في الإجراءات التأديبية ضد "كيم تشول كيون"، مساعد "لي" للشؤون السياسية، فيما يتعلق بإتلاف الأدلة.يُذكر أن "لي" يواجه اتهامات بتلقي خدمات جنسية مدفوعة من قبل أحد رجال الأعمال في عام 2013، ثم سعى إلى إتلاف الأدلة ذات الصلة بمساعدة "كيم"، من خلال تعهده باستثمار 700 مليون وون في شركته.