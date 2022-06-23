كوريا الشمالية تناقش تكليف وحدات الخطوط الأمامية بواجبات إضافية

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إن السلطات في بيونغ يانغ ناقشت تكليف وحداتها العسكرية في الخطوط الأمامية بمهام عملياتية إضافية، وذلك في اجتماع عسكري نادر برئاسة "كيم جونغ أون" عُقد يومي الثلاثاء والأربعاء.وخلال اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم، ناقش "كيم" وكبار القادة العسكريين "تعديل خطط العمليات وتأكيد واجبات وحدات الخطوط الأمامية للجيش الشعبي الكوري الشمالي.وأضاف التقرير أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة القضايا المتعلقة بإعادة تنظيم التشكيلات العسكرية الرئيسية.وعلى الرغم من أن وكالة الأنباء المركزية لم تقدم المزيد من التفاصيل حول المهام والمراجعات المضافة حديثا لخطط العمليات، إلا أنه يُفترض أن تقوم كوريا الشمالية بتكليف وحدات الخطوط الأمامية بمهام تشغيل أسلحتها التكتيكية الجديدة الموجهة والمحملة برؤوس حربية نووية وصواريخ قصيرة المدى.