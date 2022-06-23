مؤشر أسعار المنتجين في كوريا يرتفع للشهر الخامس على التوالي في مايو

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ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للشهر الخامس على التوالي في مايو الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات الصناعية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغ مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات 119.24 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 0.5% مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق.وقد نمت قيمة المؤشر، الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم المستقبلي، لمدة 5 أشهر متتالية، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بشهر أبريل الذي سجل نموا بنسبة 1.6%. وعلى أساس سنوي، زادت قيمة المؤشر بنسبة 9.2%.وانخفضت أسعار المنتجات الزراعية 1.7%، وأسعار المنتجات السمكية بنسبة 0.3%، على أساس شهري في مايو، لكن أسعار الماشية قفزت بنسبة 6.9%.وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر الأسبق، حيث قفزت أسعار منتجات النفط والفحم بنسبة 5.9%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.4%.