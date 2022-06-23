واشنطن تنشر وثيقة عن أهداف بعثتها الدبلوماسية لدى سيول

Photo : YONHAP News

قالت الولايات المتحدة إن سفارتها في سيول ستعمل على تعزيز التحالف بينها وبين كوريا الجنوبية، كما ستسعى إلى تحقيق نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين.ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية أهداف بعثتها الدبلوماسية في سيول في وثيقة بعنوان "استراتيجية الدولة المتكاملة" على موقعها على الإنترنت أمس الأربعاء، حيث قالت إن البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كوريا الجنوبية ستعمل على الحفاظ على التحالف الثنائي وتقويته من أجل تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتقليل التهديد الذي تشكله بيونغ يانغ وتحقيق نزع السلاح النووي.وأضافت أن الولايات المتحدة ستساعد في ضمان التنفيذ المتكافئ لاتفاقية التدابير الخاصة لتقاسم تكاليف الدفاع، من أجل الحفاظ على فاعلية الموقف الدفاعي المشترك.كما قالت إن البعثة الأمريكية ستبني تعاونا أمنيا ثلاثيا بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، كعنصر حاسم في الأمن الجماعي ضد كوريا الشمالية.وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، قيمت الوزارة أن المشاركة الشاملة بين البلدين ستسهم في الازدهار المتبادل والنمو الشامل والتعافي في عصر ما بعد جائحة كورونا.