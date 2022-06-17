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الاقتصادية

سيول الثانية عشرة آسيويا من حيث جودة العيش

Write: 2022-06-23 11:22:35Update: 2022-06-23 17:17:01

سيول الثانية عشرة آسيويا من حيث جودة العيش

Photo : YONHAP News

تم تصنيف عاصمة كوريا الجنوبية سيول في المرتبة الثانية عشرة من بين المدن الآسيوية، من حيث جودة العيش.
وطبقا للتصنيف السنوي الذي تعده وحدة "إكونوميست إنتلجنس" التابعة للمجلة البريطانية الأسبوعية "ذا إكونوميست"، احتلت سيول المرتبة الثانية عشرة في تنصيف هذا العام بالحصول على 80 نقطة من أصل 100، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة عشرة في العام الماضي.
أما على مستوى العالم، فتم تصنيف مدينة سيول في المرتبة الستين من بين 173 مدينة، فيما تصدرت فيينا تصنيفات المدن التي يطيب فيها العيش، وتلتها كل من كوبنهاغن وزيورخ وكالغاري وفانكوفر وجنيف وفرانكفورت وتورنتو وأمستردام وأوساكا وملبورن.
الجدير بالذكر أن وحدة "إكونوميست إنتلجنس" تقيّم جودة العيش في مدن العالم استنادا لسلسلة من المؤشرات، منها مستوى المعيشة، والجريمة، وشبكات النقل العام، وإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الطبية، والاستقرار الاقتصادي والسياسة، والفساد.
ومن بين المدن المصنفة في المراتب المتدنية، دمشق ولاغوس وطرابلس والجزائر وكاراتشي.
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