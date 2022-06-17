الحكومة الكورية تؤكد بذل جهود لاستقرار سوق الصرف الأجنبي إذ لزم الأمر

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أكد نائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "تشو كيونغ هو" على أن الحكومة ستبذل جهودا لاستقرار سوق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر، من أجل تقليل التداعيات السلبية لارتفاع سعر الصرف على السوق.جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده "تشو" اليوم الخميس للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، حيث أضاف أن الحكومة تخطط لبذل جهود سياسية موازية للتخفيف من عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي.جاء ذلك فيما تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد مستوى 1300 وون كوري لأول مرة منذ حوالي 13 عاما، في وقت مبكر من تداولات السوق اليوم.وقال الوزير "تشو" إن قيمة الدولار الأمريكي تواصل ارتفاعها وسط المخاوف بشأن التضخم والتشديد النقدي المتسارع والتباطؤ الاقتصادي على مستوى العالم.