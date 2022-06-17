معدلات المعارضة للرئيس يون تفوق التأييد لأول مرة منذ تنصيبه

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فاقت معدلات المعارضة للرئيس الكوري "يون صوك يول" معدلات تأييده لأول مرة منذ تنصيبه.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "آر آند سيرش" خلال الفترة من يوم الثامن عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري، على 1004 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 47.6%، بانخفاض قدره 4.9% مقارنة مع الأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فبلغة 47.9%، بارتفاع نسبته 4.9% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأرجعت الشركة السبب في تراجع معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى القلق من الركود الاقتصادي المحتمل، الناجم عن هبوط سوق الأسهم وارتفاع معدلات التضخم.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 44.3%، بانخفاض نسبته 5.9% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما انخفضت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنسبة 1.1%، لتصل إلى 29.6%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.