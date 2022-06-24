المكتب الرئاسي ينشئ موقعا جديدا لتحسين التواصل مع الجمهور

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أنشأ المكتب الرئاسي الكوري موقعا إلكترونيا جديدا لتعزيز التواصل مع المواطنين.وسيحل الموقع الإلكتروني الجديد المسمى بـ "اقتراحات المواطنين" بدلا من موقع "التماسات المواطنين" الذي كانت تديره الإدارة السابقة.وفي مؤتمر صحفي عُقد أمس الخميس، قال "كانغ صون كيو"، المساعد الرئاسي لشؤون المجتمع المدني، إن موقع "اقتراحات المواطنين" تم إنشاؤه ضمن موقع المكتب الرئاسي.وحدد "كانغ" أربعة مبادئ رئيسية للموقع الجديد، وهي: عدم الكشف عن الشكاوى، واستخدام الأسماء الحقيقية، وتقييد التعليقات التي تخدم مصالح مجموعات أو منظمات معينة، والرد المسؤول على الشكاوى.ويتكون الموقع من 4 أقسام، وهي الشكاوى والاقتراحات المدنية، والالتماسات، والاقتراحات المقدمة بالفيديو، والمساعدة التوجيهية.ويخطط المكتب الرئاسي لإنشاء لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لاختيار أفضل الاقتراحات وطرحها للتصويت عبر الإنترنت. ويمكن اعتماد وتبني المقترحات التي تحصل على قدر معين من الأصوات لتصبح ضمن السياسات الحكومية.ووصف "كانغ" الموقع الجديد كقناة اتصال تعكس التزام الرئيس "يون صوك يول" بالتواصل المباشر مع المواطنين.ومن المتوقع إنشاء موقع آخر للكوريين المقيمين في الخارج في شهر يوليو.