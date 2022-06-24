الشركات تطالب بتجميد الحد الأدنى للأجور في العام القادم

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طالب ممثلو الشركات والأعمال بتجميد الحد الأدنى للأجر في الساعة للعام القادم عند مستواه في العام الحالي البالغ 9160 وون.وتقدم ممثلو إدارة الشركات في لجنة الحد الأدنى للأجور بهذا الطلب في جلسة عامة عُقدت أمس الخميس في المجمع الحكومي في "سيجونغ".وادعى أعضاء اللجنة أن أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار التجار يكافحون من أجل دفع أجور عمالهم بسبب ارتفاع الأسعار.وفي وقت سابق، اقترحت المجموعات العمالية زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1730 وون ليصبح 10 آلاف و890 وون في الساعة في العام القادم.وسيتم تحديد الحد الأدنى للأجور عن طريق تضييق الفجوة بين المقترحات المقدمة من قبل كل من العمال والشركات.وتتكون لجنة الحد الأدنى للأجور من 27 عضوا، ينقسمون إلى 9 ممثلين عن كل من العمال، والشركات، والخبراء من الجهات الأخرى.