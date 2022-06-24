ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023 تحدد مستوى القوات الموجودة في كوريا الجنوبية

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تم طرح مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية للعام القادم، الذي يحدد مستويات القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية، من قبل لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي أمس الخميس.وتم إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي مؤخرا في لجان القوات المسلحة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين.ويتضمن مشروع قانون ميزانية الدفاع بندا يطالب واشنطن بالحفاظ على مستوى القوات الحالي البالغ حوالي 28 ألفا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.وأكد مشروع القانون على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، واصفا إياه بأنه حجر الزاوية في السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ويتطلب مشروع القانون أيضا أن يقوم وزير الدفاع بإطلاع الكونغرس بحلول الأول من مارس من العام القادم على تدابير تعزيز التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية وتعزيز الموقف الدفاعي المشترك للبلدين الحليفين.وسيتم طرح مشروع القانون للتصويت في الجلسة الكاملة لمجلس الشيوخ ومجلس النواب، والتي ستجري تعديلاتها وتقرر الحجم النهائي لميزانية العام القادم.