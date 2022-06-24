استمرار هطول الأمطار الموسمية على المناطق الجنوبية وجزيرة جيجو اليوم الجمعة

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من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الموسمية في المناطق الجنوبية وجزيرة "جيجو" اليوم الجمعة، مع توقعات بطقس ملبد بالغيوم في معظم أنحاء البلاد.وقالت هيئة ألرصاد الجوية الكورية إن الأمطار الغزيرة ستسقط بمعدل يزيد عن 150 ملليمترا على جزيرة "جيجو"، وبما يصل إلى 80 ملليمترا على المناطق الساحلية الجنوبية.ومن المتوقع أن تشهد مقاطعة جنوب "جولا" وكذلك مقاطعات جنوب وشمال "كيونغ سانغ" معدلات تتراوح بين 20 و50 ملليمترا من الأمطار اليوم الجمعة.وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن أمطارا غزيرة يزيد معدلها عن 30 ملليمترا ستسقط على جزيرة "جيجو" والمناطق الساحلية الجنوبية. وسوف تنخفض كثافة الأمطار في معظم أجزاء المناطق الجنوبية صباح اليوم الجمعة، لكنها ستشهد سقوط أمطار حتى فترة ما بعد الظهر، ويُتوقع استمرار الأمطار في جزيرة "جيجو" حتى صباح السبت.