وزير خارجية كوريا يبحث مع نظيره الإماراتي تبادل المسؤولين رفيعي المستوى

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أجرى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة محادثات هاتفية، ناقشا فيها سبل تعزيز التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين.وبحسب وزارة الخارجية في سيول، تحدث الوزير "بارك جين" عبر الهاتف أمس الخميس مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.وفي المحادثات، اقترح "بارك" أن يعزز البلدان التعاون في قطاعات الهيدروجين وتغير المناخ والفضاء، على أساس الإنجازات التي حققها البلدان من خلال التعاون المشترك.كما اقترح الوزير بارك تعزيز التبادلات الرفيعة المستوى، بما في ذلك إجراء حوار استراتيجي خاص بين وزيري الخارجية.وأبدى الوزير الإماراتي ردا إيجابيا، حيث دعا إلى التواصل المتكرر بين الجانبين لتعميق التعاون الجوهري في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار الاستراتيجي الخاص المقترح.