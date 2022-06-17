تسجيل رقم قياسي كوري جديد في بطولة السباحة العالمية

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احتل الفريق الكوري الجنوبي المركز السادس في نهائيات سباق التتابع مسافة 800 متر في بطولة السباحة العالمية التي تقام حاليا في بودابست عاصمة المجر، محطما الرقم القياسي الكوري السابق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها كوريا الجنوبية إلى النهائيات في منافسات السباحة الجماعية ضمن بطولة السباحة العالمية.وقطع الفريق الكوري المكون من 4 سباحين، هم: "هوانغ سون او"، و"كيم او مين"، و"لي يو يون"، و"لي هو جون" المسافة في 7 دقائق و6.93 ثانية، محطما الرقيم القياسي الكوري السابق بفارق 1.56 ثانية.ويعد المركز السادس الذي احتله فريق السباحة الكوري أفضل إنجاز حققته كوريا الجنوبية في بطولات السباحة العالمية حتى الآن.واحتلت المركز الأول الولايات المتحدة بقطع المسافة في 7 دقائق و0.24 ثانية، وتلتها كل من أستراليا وبريطانيا.