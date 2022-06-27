وزير الصناعة الكوري يزور التشيك وبولندا لمناقشة التعاون النووي

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سيقوم وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "لي تشانغ يانغ" بزيارة إلى كل من جمهورية التشيك وبولندا لمناقشة التعاون في المشروعات النووية هناك.وقالت الوزارة أمس الأحد إن الوزير "لي" غادر البلاد مساء في رحلة تستهدف إجراء محادثات ثنائية مع المسؤولين رفيعي المستوى في الدولتين الأوربيتين.ومن المقرر أن يزور الوزير الكوري جمهورية التشيك أولا يومي الثلاثاء والأربعاء قبل زيارة بولندا التي تستمر حتى يوم الجمعة.وتسعى الدولتان الأوربيتان إلى بناء مفاعلات نووية جديدة لضمان أمن الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، بينما تخطط كوريا الجنوبية لمتابعة التعاون معهما في مشروعات بناء تلك المفاعلات.وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط الوزارة لتنظيم حدث في كل من الدولتين في أثناء زيارة الوزير "لي"، ودعوة رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين للمشاركة. وسوف يناقش الوزير الكوري أيضا طرق تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الفائقة، مثل السيارات الكهربائية والهيدروجين والبطاريات.